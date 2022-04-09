Глушаков: В матче с ЦСКА «Химки» сделают всё возможное и невозможное ради победы

Опытный полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился с журналистами клубной пресс-службы ожиданиями от предстоящего матча в РПЛ со столичными «армейцами».

Глушаков сказал, что у футболистов «Химок» сейчас очень позитивный настрой, так как команда набрала семь очков в последних трёх матчах. Денис отметил, что нужно порадовать своих болельщиков и взять три очка в поединке с ЦСКА. Полузащитник добавил, что «Химки» сделают всё возможное и невозможное для того, чтобы победить «армейцев».

Напомним, что поединок между «Химками» и ЦСКА состоится сегодня в 14.00 по московскому времени.