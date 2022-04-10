Медина: «Не знаю, останусь ли в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал поражение от «Химок» (2:4) в матче 24 тура РПЛ, а также поделился мнением о своём будущем в России.

«Мы проиграли — бывает и такое. Команда должна продолжать работать и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

Парагваец заявил, что не знает, останется ли в ЦСКА по окончании сезона, однако желание продолжать выступать в армейском клубе у него есть.

Напомним, Медина пополнил состав ЦСКА в январе нынешнего года, подписав контракт с московским клубом до лета 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ 24-летний футболист провёл 6 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.