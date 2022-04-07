Легендарный игрок ЦСКА раскритиковал Акинфеева за конфликт с арбитром в игре против «Урала»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал конфликт вратаря и капитана «армейцев» Игоря Акинфеева с арбитром Игорем Паниным, который обслуживал матч против «Урала».

«Конечно, Акинфеев неправ. Он опытный вратарь. Он должен подавать пример молодежи, думать о том, что на него смотрят и оценивают его действия. Он все еще футболист, хотя уже перерос возрастной ценз футболиста», – цитирует Пономарёва издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уралом» завершился вничью 2:2. Арбитр той встречи Игорь Панин получил отстранение от РФС на ближайшие матчи чемпионата.