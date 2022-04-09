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Агент: «Не знаю, когда Языджи сможет вернуться к тренировкам»

09 Апреля 2022 • 16:04 Комментировать
Химки
4:2
ЦСКА Москва
окончен

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи прокомментировал замену турка в матче 24-го тура РПЛ против «Химок».

«У Юсуфа неделю болит спина, но он всё равно играл. Пока непонятно, когда он сможет вернуться к тренировкам», — приводит слова Чебеджи Sport24.

Языджи вышел в стартовом составе армейцев, и был заменён на 68-й минуте встречи. В конце первого тайма он реализовал пенальти, выведя свою команду вперёд.  

Однако гол турка не помог армейцам набрать хотя бы одно очко в этой встрече. Матч «Химки» — ЦСКА завершился несколько минут назад результативной победой хозяев (4:2).   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Языджи
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