Агент: «Не знаю, когда Языджи сможет вернуться к тренировкам»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи прокомментировал замену турка в матче 24-го тура РПЛ против «Химок».

«У Юсуфа неделю болит спина, но он всё равно играл. Пока непонятно, когда он сможет вернуться к тренировкам», — приводит слова Чебеджи Sport24.

Языджи вышел в стартовом составе армейцев, и был заменён на 68-й минуте встречи. В конце первого тайма он реализовал пенальти, выведя свою команду вперёд.

Однако гол турка не помог армейцам набрать хотя бы одно очко в этой встрече. Матч «Химки» — ЦСКА завершился несколько минут назад результативной победой хозяев (4:2).