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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков поддержал создание Кубка Лиги

08 Апреля 2022 • 23:29 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
Через 13 ч. 51 мин.

Представитель наблюдательного совета клуба «Химки», Роман Терюшков, прокомментировал сведения о том, что в России может появиться новый турнир - Кубок Лиги. Это будет сделано по примеру некоторых других стран Европы, в которых давно, помимо кубка страны, разыгрывается и Кубок Лиги. Терюшков полностью поддерживает подобное стремление, особенно в свете последних новостей касаемо санкций, накладываемых на российский футбол.

- Чем больше турниров, тем лучше. С учетом того, что календарь освободился, это неплохая идея. Можем только поддержать, - цитирует слова Терюшкова издание «Спорт-экспресс».

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Химки Роман Терюшков
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