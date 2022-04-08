Терюшков поддержал создание Кубка Лиги

Представитель наблюдательного совета клуба «Химки», Роман Терюшков, прокомментировал сведения о том, что в России может появиться новый турнир - Кубок Лиги. Это будет сделано по примеру некоторых других стран Европы, в которых давно, помимо кубка страны, разыгрывается и Кубок Лиги. Терюшков полностью поддерживает подобное стремление, особенно в свете последних новостей касаемо санкций, накладываемых на российский футбол.

- Чем больше турниров, тем лучше. С учетом того, что календарь освободился, это неплохая идея. Можем только поддержать, - цитирует слова Терюшкова издание «Спорт-экспресс».