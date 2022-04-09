Бывший главный тренер ЦСКА Александр таранов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Евгением Копачевым прокомментировал поражение красно-синих от «Химок» в матче 24-го тура РПЛ.

«После этого поражения ЦСКА усложнил себе жизнь в гонке за чемпионство. Все может быть, но осложнили они себе ситуацию. Взять прошлый тур, «Уралу» они могли проиграть и сейчас. Что-то не ладится… В обороне проблемы. В моментах с пропущенными мячами плохо играли в обороне.

Почему Фернандес играл в центре обороны? Дивеев ведь пропускал матч из-за травмы. Видимо, больше некого ставить на эту позицию», — сказал Тарханов.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Зенит» и «Динамо» имеют в активе по 49 очков.