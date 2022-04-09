Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов считает, что ЦСКА усложнил себе жизнь после поражения от «Химок» эксклюзив

09 Апреля 2022 • 18:57 Комментировать
Химки
4:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший главный тренер ЦСКА Александр таранов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Евгением Копачевым прокомментировал поражение красно-синих от «Химок» в матче 24-го тура РПЛ.

«После этого поражения ЦСКА усложнил себе жизнь в гонке за чемпионство. Все может быть, но осложнили они себе ситуацию. Взять прошлый тур, «Уралу» они могли проиграть и сейчас. Что-то не ладится… В обороне проблемы.  В моментах с пропущенными мячами плохо играли в обороне.

Почему Фернандес играл в центре обороны? Дивеев ведь пропускал матч из-за травмы. Видимо, больше некого ставить на эту позицию», — сказал Тарханов.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Зенит» и «Динамо» имеют в активе по 49 очков.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Александр Тарханов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва
окончен Химки 4:2 ЦСКА Москва
окончен Рубин 0:1 Краснодар 3.20 3.40 2.25
Идет 24 минута Ахмат 0:0 Зенит 5.00 3.95 1.69
10.04  12:00 Урал ... Крылья Советов 3.05 3.15 2.55
10.04  14:00 Уфа ... Сочи 4.40 3.35 1.95
10.04  16:30 Спартак Москва ... Арсенал Тула 1.47 4.80 6.60
10.04  19:30 Ростов ... Локомотив Москва 2.75 3.25 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
19:39 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев: «У «Спартака» нет тренера, есть красивый юноша, который посмотрел видео, где по бровке бегают Каррера и Тедеско»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Генич – о матче «Рубин» - «Краснодар»: «Убогий футбол»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» — «Зенит»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0 1
18:31 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий проиграл восемь раз в последних девяти матчах 1
18:12 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал причины поражения ЦСКА от «Химок»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Бабаев: «У нас есть устная договорённость с Акинфеевым о продлении контракта»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий посетовал на большое количество пропущенных мячей после матча с «Химками»
16:05 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» благодаря автоголу Гоцука догнало «Зенит» в чемпионате 1
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не знаю, когда Языджи сможет вернуться к тренировкам»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» — «Краснодар»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1 1
15:07 · Россия. Премьер-лига
Жирков и Мирзов пропускают матч с ЦСКА из-за конфликта с Юраном 1
14:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не исключил исчезновения «Спартака», если клуб покинет Федун
14:26 · Россия. Премьер-лига
Юран посмеялся над информацией о конфликте с игроками
14:11 · Россия. Премьер-лига
Ловчев поддержал идею создания Кубка Лиги
13:48 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, по какой причине Мирзов не попал в заявку «Химок» на матч с ЦСКА
Все новости
Рекомендуем