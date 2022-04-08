Червиченко: «Химки» вряд ли способны противостоять ЦСКА

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Химки» вряд ли смогут обыграть «армейцев» в матче 24-го тура РПЛ.

Червиченко сказал «Чемпионату», что у «Химок» есть опытные футболисты, так что команда может огрызаться, но она вряд ли способна противостоять «армейцам». Функционер отметил, что ориентироваться на прошлый матч «Химок» с «Рубином» не стоит, так как казанцев сейчас обыгрывают почти все.

Напомним, что встреча между «Химками» и ЦСКА пройдёт девятого апреля в 14.00 по московскому времени.