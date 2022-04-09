Нападающий «Химок» Садыгов признался, что посвятил гол в ворота ЦСКА своей семье

Форвард «Химок» Илья Садыгов рассказал, кому посвятил гол, который он забил в ворота ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Эмоции супер — всегда мечтал забить в матче Премьер-Лиги! Гол посвятил своей девушке и семье, которые были на матче», — сказал футболист «Чемпионату».

21-летний Садыгов вышел на матч 24-го тура РПЛ впервые в основном составе «Химок». На 9-й минуте молодой форвард открыл счет в матче, забив первый гол в Российской премьер-лиге.

Благодаря победе над ЦСКА «красно-черные» набрали 24 очка и поднялись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Юрана победила в четвертом матче подряд.

ЦСКА, вероятнее всего выбыл из гонки за чемпионство отстав от лидера РПЛ «Зенита» на 9 очков, а от «Динамо», которое идет вторым, на 6 очков.