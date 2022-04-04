В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Нибиуллина и Филина

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о самочувствии защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Александра Филина.

В интервью «Спорт-Экспрессу» функционер сообщил, что оба футболиста постепенно восстанавливаются, но о сроках восстановления говорить преждевременно, так как футболисты тренируются по индивидуальной программе.

«Химки» после 23 туров занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В следующем туре подмосковный клуб на своем поле примет ЦСКА.