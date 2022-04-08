Тренер Акинфеева: «Игорь - лучший вратарь страны, без сомнений»

Работающий первым тренером голкиперов ЦСКА Павел Коваль поделился своим мнением о перспективах своего подопечного - Игоря Акинфеева. Сегодня Акинфееву исполнилось тридцать шесть лет, но Коваль не сомневается - он по-прежнему является лучшим вратарем России и вполне держит свой привычный уровень. По мнению наставника голкиперов «армейцев», Акинфеев, как и лучшие европейские вратари, вполне может поиграть до сорока лет.

- Конечно, Игорь конкурентен. Спокойно еще два-три года может отыграть. Главное, чтобы колено не болело. Сейчас он на первом месте идет по статистике, несмотря на возраст. Он сейчас лучший вратарь страны без сомнений, - цитирует слова Коваля Sport24.