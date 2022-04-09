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Жирков и Мирзов пропускают матч с ЦСКА из-за конфликта с Юраном

09 Апреля 2022 • 15:07 Комментировать
Химки
4:2
ЦСКА Москва
2-й тайм

Футболисты «Химок» Юрий Жирков и Резиуан Мирзов не попали в заявку на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА из-за конфликта с главным тренером команды Сергеем Юраном, сообщает «Metaratings».

По информации источника, версия о травме Мирзова не подтвердилась, а Жирков  ранее тренировался на протяжении пяти дней, готовясь к игре с армейцами.

В ткущем сезоне РПЛ 28-летний Мирзов провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. 38-летний Жирков не отметился результативными действиями в двух проведённых матчах.

Матч «Химки» — «ЦСКА» проходит в эти минуты. После первого тайма впереди армейцы (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Юрий Жирков Резиуан Мирзов
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