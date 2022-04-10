Капитан «Химок»: Историю о конфликте в команде раздули СМИ

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о том, что никакого конфликта в подмосковной команде нет.

Тихий сказал «Матч ТВ», что историю о конфликте в команде раздули СМИ. Капитан «Химок» отметил, что подобные вбросы случаются, но футболисты уже научились справляться с таким давлением.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что некоторые игроки «Химок» были недовольны тем, что сын главного инвестора клуба вышел в стартовом составе на матч с ЦСКА. В итоге Илья Садыгов отметился забитым мячом и помог «красно-чёрным» одержать победу со счётом 4:2.