Стало известно, по какой причине Мирзов не попал в заявку «Химок» на матч с ЦСКА

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, по какой причине российский полузащитник Резиуан Мирзов не попал в заявку подмосковного клуба на матч с ЦСКА.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что Мирзов на одной из тренировок получил мироктравму колена. Повреждение несерьёзное, но врачи «Химок» решили не рисковать здоровьем футболиста. Роман отметил, что полузащитника решили поберечь для следующих матчей.

Напомним, что в этом сезоне Резиуан Мирзов провёл в РПЛ в составе «Химок» 15 матчей и отметился одним забитым мячом.