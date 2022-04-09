Бабаев: «У нас есть устная договорённость с Акинфеевым о продлении контракта»

Генеральный директор ЦСКА Роман Баваев рассказал, будет ли продлён контракт с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.

«У нас есть устная договорённость с ним, как и с другими российскими футболистами. Сегодняшняя ситуация слишком нестабильна, поэтому есть много нюансов и тонкостей. Когда всё успокоится, продлим контракты», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне РПЛ 35-летний Акинфеев провёл 24 матча, в которых пропустил 24 мяча и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение игрока с армейцами истекает летом нынешнего года.