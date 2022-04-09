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ЦСКА проиграл впервые с ноября, получив четыре пробоины в матче с «Химками»

09 Апреля 2022 • 15:56 Комментировать
Химки
4:2
ЦСКА Москва
окончен

В матче 24-го тура РПЛ подмосковные «Химки» принимали ЦСКА.

Протокол игры  
Химки 4:2ЦСКА Москва
(1:0) Садыгов Илья9'   
  32'Ушаков Егор (1:1)
  44'Языджи Юсуф (1:2)
(2:2) Руденко Александр Александрович54'   
(3:2) Сабович Бесард80'   
(4:2) Руденко Александр Александрович 86'    
Лантратов ИльяТихий ДмитрийВолков ЗахарГригалава Гиа   43'Боженов КириллКамышев Илья  56' (Сабович Бесард (  56') Глушаков ДенисИдову БрайнРуденко Александр Александрович   20'Кухарчук Илья  64' (Главчич Неманья (  64') Садыгов Илья  46' (Магомедов Бутта (  46')
Запасные: Юран АртёмМамаев ПавелТусеев ИльяДолгов Александр
Акинфеев ИгорьФернандес МариоБийол ЯкаМагнуссон ХёрдурУшаков Егор  68' (Набабкин Кирилл (  68') Зайнутдинов Бактиёр  60' (Мухин Максим (  60') Гбамен Жан-ФилиппОбляков ИванКарраскаль Хорхе   67'Медина ХесусЯзыджи Юсуф  68' (Яковлев Владислав (  68')
Запасные: Фукс БруноБоков ДанилаДзагоев АланАхметов ИльзатЭджуке ЧидераЩенников ГеоргийТороп Владислав
09 апреля. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

В прошлом туре прервалась уверенная победная серия ЦСКА. Шесть матчей подряд «армейцы» были сильнее своих соперников и вот, чуть не проиграли «Уралу». А «Химки» напротив, к игре с ЦСКА подошли с двумя победами подряд, обыграв вышеупомянутый «Урал» и «Рубин». Однако эти победные серии суть не меняли, команда Березуцкого получила урок, что зазнаваться ещё рано и на матч против «Химок» выходила явным фаворитом.

И начал ЦСКА очень круто. На 40-й секунде мог забивать Карраскаль, с линии вратарской замыкавший кросс Ушакова. На попал в ворота Хорхе. А ещё через минуту он же бил из центра штрафной площади после навеса Облякова, но попал точно в Лантратова. «Химки» приняли резвый старт «армейцев» и ответили. Да так ответили, что счёт открыли.

Кухарчук в полном одиночестве оказался на углу штрафной и прострелил аккурат на Садыгова. Акинфеев мяч достать не сумел, а Илье осталось лишь отправить его под перекладину. Гол «Химок» не остудил пыл ЦСКА. Гости атаковали всё также резво, ещё до перерыва поведя в счёте. Сначала дебютным мячом в РПЛ отметил Ушаков, блестяще дебютировавший в прошлом туре. Егор в падении замкнул прострел Облякова, выиграв позицию у Идову – 1:1.

На исходе тайма «армейцам» помог Григалава, дернувший за руку Медину в своей штрафной площади. VAR долго думал, наконец включился. Посмотрел эпизод и Кукуян, в итоге назначив пенальти. Юсуф Языджи пробил пижонски – Лантратов реагировал на удар и почти достал мяч у штанги, но гол всё-таки случился и ЦСКА на перерыв ушёл, лидируя в счёте.

Но всего 10 минут второго тайма понадобилось хозяевам, чтобы поймать очередную ошибку ЦСКА в центре обороны. Кухарчук обокрал Фернандеса, выманил на себя Бийола и отдал передачу Руденко, которому осталось лишь не сплоховать в завершении – 2:2. Закономерная ничья, и это «Химки» ещё играли в ослабленном составе. Прямо по ходу матча появилась информация, что Жирков и Мирзов пропускают игру из-за конфликта с Сергеем Юраном.

А «Химки» бежали вперёд и обязаны были забивать третий. Юркий Руденко выскочил на рандеву с Акинфеевым после заброса из глубины, но не смог прошить того сильным ударом. И вполне справедливо хозяева выиграли этот результативный триллер, дважды забив в концовке. Руденко разогнал контратаку, но бить не стал – отдал Идову. Брайана поделился мячом с Сабовичем, а тот после мхатовской паузы расстрелял Акинфеева.

Финальный точку поставил Руденко, в очередной раз убежавший от всей обороны ЦСКА. Выскочил Александр на Акинфеева, пробил ему в «домик» и установил окончательный счёт – 4:2. Красочная победа «Химок»! А ведь последнее поражение ЦСКА датировано ноябрем прошлого года, когда «армейцев» обыграл «Зенит».

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