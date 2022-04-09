Кухарчук: «Юран любит пошутить, а его тренировки очень разнообразны»

Футболист «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о работе Сергея Юрана на посту главного тренера подмосковной команды.

Нападающий считает, что тренировки Юрана очень интересные и разнообразные.

«Нет заезженного однообразного тренировочного процесса. В быту Юран проявляет эмоции и много шутит. Всё находится на хорошем уровне», — цитирует слова Кухарчука «Спорт Бизнес Онлайн».

Игрок отметил, что для многих футболистов смена тренера по ходу сезона стала неожиданностью, однако их работа — играть в футбол и выполнять установку.

Напомним, Юран возглавил «Химки» в конце февраля нынешнего года, сменив на этом посту Игоря Черевченко. Ранее специалист тренировал хабаровский СКА.