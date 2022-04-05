ЭСК РФС признал, что арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом»

ЭСК РФС объявил о том, что главный арбитр матча ЦСКА – «Урал» Игорь Панин ошибочно не назначил в ворота «армейцев» пенальти за фол Егора Ушакова, который сбил соперника в собственной штрафной площади.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды ЦСКА Егор Ушаков, проиграв позицию, совершил фол по неосторожности, подбив сзади левую ногу соперника», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Напомним, что матч 23-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Уралом» закончился вничью 2:2. «Армейцы» избежали поражения благодаря пенальти на 94 минуте, который реализовал Юсуф Языджи.