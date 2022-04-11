Булатов: «ЦСКА выглядит разбалансированным, от мартовской мощи ничего не осталось»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал поражение ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ от «Химок» (2:4).

«После перерыва на матчи сборных от былой мощи ЦСКА не осталось и следа, сейчас это совсем другая команда — более разбалансированная, появились разрывы между линиями. «Химки» ничего сверхъестественного не показали, мне кажется, всё дело в физике», — приводит слова Булатова «Спорт Экспресс».

Бывший футболист отметил, что помимо обороны, страдало и нападение армейцев, которое выглядело вяло.

Это поражение ещё сильнее отдалило ЦСКА от борьбы за чемпионство. Теперь отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять очков, а от «Динамо» — шесть. Следующий матч подопечные Алексея Березуцкого проведут в субботу, 16 апреля, против «Уфы».