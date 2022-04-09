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Пономарёв о поражении 2:4 «Химкам»: «Шансы на чемпионство у ЦСКА ещё есть»

09 Апреля 2022 • 16:52 Комментировать (1)
Химки
4:2
ЦСКА Москва
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» прокомментировал гостевое поражение «армейцев» от «Химок» со счётом 2:4.

«Команда опять вся разбалансированная, не знаю в чем дело. Ни в обороне, ни в полузащите, ни в нападении ничего не получается. Надо работать и работать. Я сейчас удивляюсь игре наших новичков-легионеров. Что это они так встали все? Перестали работать почему-то. Языджи забил с пенальти, но это не считается. Подумаешь, забить пенальти. Это любой ветеран встанет и забьёт. Нужно создавать моменты без пенальти тоже. Нужно работать и взаимодействовать с партнёрами по команде, взаимодействия я сегодня вообще не увидел. Возможно, легионеры подустали, может быть, «сдохли». Первые игры они проводили здорово. Не понимаю, в чем дело.

Команда вышла в расслабленном состоянии. Здесь получилось ещё хуже, чем в игре с «Уралом». Думал, что Березуцкие сделают выводы после ничьей с «Уралом», но нет. Вышли опять вальяжно. Никакой страховки нет. «Химки» играли командно: один за всех и все за одного. Вся команда работала без претензий. А игроки ЦСКА стоят смотрят. Четвёртый пропущенный вообще позорный. Втроём не могли догнать одного игрока. Это же какая скорость у защитников? Надо их тренировать на скорость. Фланговые защитники всегда были скоростными, всю жизнь. А тут какие-то черепахи Тортиллы.

Я думаю, что Березуцкие разберутся и всё будет нормально. Между защитниками ЦСКА очень большой разрыв, это приводило к пропущенным. Так играть нельзя. Березуцкие - ребята грамотные, всё должны поправить. Шансы на чемпионство у ЦСКА ещё есть. «Динамо» еле-еле выиграли, они тоже на 6 очков впереди. Многовато конечно, но шансы есть. «Сочи» на четвёртом месте, тоже хотят попасть в тройку. Сочинцы могут выскочить на третье место. Ещё может быть всё. ЦСКА может стать как первым, так и четвёртым. Игр ещё прилично, но надо мобилизоваться. Вот Акинфеева за пропущенные винить точно нельзя», - сказал Пономарёв.

 


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