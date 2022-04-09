Кухарчук: «Не вижу катастрофы в отъезде легионеров»

Нападающий «Химок» Илья Кухарчук рассказал, как относится к отъезду легионеров из подмосковной команды.

«Я нормально к этому отношусь. Каждый сам принимает решение, что ему делать в сложившейся ситуации. Обидно терять хороших футболистов, но катастрофы в этом не вижу», — приводит слова Кухарчука «Спорт Бизнес Онлайн».

Напомним, 7 марта ФИФА разрешила всеем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке.

Ранее «Химки» покинули два защитника: Филип Дагерстоль и Бруну Виана, а также нападающий Ламкель Зе.

После 23 туров подмосковная команда расположилась на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 9 апреля, подопечные Сергея Юрана встретятся с ЦСКА. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.