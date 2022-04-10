Терёшков: «У Садыгова есть всё для того, чтобы попасть в сборную России»

Представитель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением об игре нападающего команды Ильи Садыгова.

«С учётом молодого возраста и желания, у Ильи есть все задатки, чтобы в будущем выступать за национальную сборную России», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, 21-летний Садыгов забил первый гол своей команды в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (4:2). Этот мяч стал дебютным для молодого футболиста в текущем сезоне.

Терюшков также отметил, что первую часть сезона команда завершила не на том месте, которое заслуживала, но сейчас начала набирать обороты.

После 24 туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 24 набранных очка.