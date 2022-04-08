Кирильчева: «У меня и мысли не было, что меня всё это время называли шлюхой»

Экс-главный редактор клубного канала московского ЦСКА Екатерина Кирильчева вспомнила о скандале, который произошёл в январе из-за ролика в социальных сетях «армейцев» с представлением нападающего Юсуфа Языджи. Напомним, что в сюжете видео была переписка с форвардом, в ходе которой Языджи согласился приехать в Москву, как только ему пришло сообщение: «Приезжай, у нас много Наташ».

«Меня тоже называли в Турции Наташей. В Испании так называли на сборах, когда не могли вспомнить, как меня зовут. Потому что это стереотипное имя за границей для всех русских женщин. У меня и мысли не было, что, оказывается, меня все это время называли шлюхой», – заявила Кирильчева в интервью Ютуб-каналу «Вышли».