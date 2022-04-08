В «Химках» опровергли информацию о бойкоте игроков из-за конфликта с Юраном

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов опроверг новости о конфликте между некоторыми игроками и главным тренером команды Сергеем Юраном.

В интервью «Чемпионату» Габулов заявил, что команда готовится к матчу против ЦСКА в обычном режиме и в команде нет никаких разногласий. Габулов отметил, что формированием состава занимается лично Юран, а не кто-то из футболистов, как писали некоторые СМИ.

Завтра, 9 апреля «Химки» сыграют против ЦСКА в рамках 24-го тура РПЛ. К этому матчу подмосковный клуб подошел, имея в активе 21 очко и команда располагается на предпоследнем 15-м месте.