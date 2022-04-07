Известный российский волейболист: «Если Акинфеев переходит на нецензурную брань, удаляй его и назначай пенальти!»

Известный российский волейболист, болеющий за московский «Спартак» Алексей Спиридонов возмущен поведением голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который устроил настоящий диспут с судьей Игорем Паниным.

По мнению Спиридонова, пресекать подобное общение можно и нужно самыми решительными способами - красными карточками и прочими санкциями. По мнению Спиридонова, нельзя делить игроков на тех, кому «позволено», а кому «не очень».

- Для этого и существуют у арбитра желтые и красные карточки. Почему арбитр не дал карточку? Если тот выражается нецензурно, удаляй Акинфеева и ставь пенальти! Почему ты этого не сделал? К каким-то игрокам есть лояльность, потому что они что-то где-то заслужили. Но правила существуют для всех, - кипит от возмущения Спиридонов, слова которого цитирует «Спорт-экспресс».