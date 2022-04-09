Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поддержал идею создания Кубка Лиги в следующем сезоне.

Ловчев считает, что Кубок Лиги необходим в любом случае — даже если РПЛ будет расширена до 18 команд, так как игроки будут редко играть из-за отсутствия еврокубковых матчей.

«Футболисты должны больше играть и самосовершенствоваться. Главное, чтобы зрители приходили на эти матчи, принося заработок клубам», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ готовы обсудить создание Кубка Лиги. Принимать участие в этом турнире смогут лишь команды из высшего российского дивизиона.