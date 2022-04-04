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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Есть ощущение, что ЦСКА обгонит «Динамо» в чемпионате России» эксклюзив

04 Апреля 2022 • 14:43 Комментировать
Сочи
0:0
Зенит
окончен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Я не думаю, что «Динамо» сможет сдвинуть «Зенит» с первого места в чемпионате. Более того у меня есть ощущение, что ЦСКА обгонит «Динамо». Сегодня «армейцы» показывают очень зрелый хороший современный футбол. «Динамо» сейчас потеряло ту игру, которая была у команды осенью. Их игра стала менее комбинационной, менее непредсказуемой. У них всё больше и больше передач издалека кому-то на ход. Это не возбраняется, но это не современный футбол. «Зенит», разумеется, сохранит первое места, а за второе место ЦСКА будет бороться с «Динамо».

Вряд ли кто-то ещё сможет прицепиться к первой тройке. Ни «Локомотив», ни «Спартак», ни «Краснодар» тем более. «Сочи» показывает неплохой футбол, но не более того. Очень красиво играют «Крылья Советов», но они не рассчитывают на высокие места. А футбол у них, действительно, такой, который хочется смотреть. Так что я считаю, что три команды разберутся с призовыми местами, а дальше может быть всё что угодно. Предстоящие туры будут интересны во всех отношениях. Но медалисты уже определены, как по мне», - сказал Колосков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Вячеслав Колосков
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