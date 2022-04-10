Капитан «Химок»: Кухарчук заслуживает вызова в сборную России

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался по поводу игры подмосковной команды в матче с ЦСКА и отдельно отметил игру Ильи Кухарчука.

Тихий сказал «Матч ТВ», что эта победа была достигнута благодаря совместной командной работе. Капитан «Химок» отметил, что все игроки выложились по полной программе, а особенно здорово проявил себя Илья Кухарчук. Дмитрий добавил, что полузащитник своей игрой уже точно заслужил вызов в сборную России.

Напомним, что «Химки» обыграли «армейцев» со счётом 4:2, а Кухарчук отметился двумя голевыми передачами.