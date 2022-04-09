В ЦСКА сообщили о желании Языджи остаться в команде

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник Юсуф Языджи желает остаться в московском клубе.

«С Юсуфом мы разговаривали, у него есть желание остаться.

Есть опция выкупа, но нужно смотреть в совокупности: как будет с еврокубками, с курсом валют и так далее», — сказал Бабаев YouTube-каналу «Футбольный Биги».

25-летний Языджи перешел в ЦСКА зимой 2022 года на правах аренды. Выступать за «красно-синих» он будет до лета 2022 года.

В чемпионате Росси он провел шесть матчей, в которых забил 8 голов.

ЦСКА в 24-м туре РПЛ проиграл «Химкам» и с 43 очками остался на третьем месте в турнирной таблице.