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Россия. Премьер-лига

​Борис Игнатьев высказался о шутке «Локомотива» над Крыховяком эксклюзив

23 Августа 2021 • 13:53 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Краснодар
окончен
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Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу выступления игрока «Краснодара» Гжегожа Крыховяка и по поводу шутки «железнодорожников» о своём экс-футболисте.

- Как вам игра Крыховяка против своего бывшего клуба? Любопытно, что обе жёлтые карточки футболисты «Локомотива» получили именно на Крыховяке.

- Он адаптируется. Пока ещё Крыховяк не вышел на те качественные параметры, которые были у него в «Локомотиве». Хотя мы уже привыкли от него ждать многого. Он большой мастер. Но так бывает, когда приходишь в новую команду. Нужно встроиться в связи внутри команды. Уверен, что он своим качеством игры ещё не раз о себе напомнит.  

- Видели, наверное, пост, который опубликовал «Локомотив» после матча с четырьмя фото, на которых изображен Крыховяк, переживающий неудачные моменты своей команды, и подпись «выбирай правильные цвета». Как к этому относитесь?

- Не знаю, как на это реагировать. Человек верой и правдой отслужил «Локомотиву». По каким-то соображениям он перешел в другую команду. Спортивная жизнь продолжается. Он – футболист и играет сегодня в другом клубе. Нужно поблагодарить его за то время, которые он отдал «Локомотиву» .Он много сделал для этой команды. А дальше – это его выбор.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Борис Игнатьев Гжегож Крыховяк
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