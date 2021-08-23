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Россия. Премьер-лига

​Сенников: «Смолов сейчас безоговорочно лучший нападающий РПЛ» эксклюзив

23 Августа 2021 • 13:33 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Краснодар
окончен
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал победу «железнодорожников» над «Краснодаром» (2:1) в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Матч был не очень зрелищным, на мой взгляд. Всё-таки темп оставлял желать лучшего. «Локомотив» своими действиями тактически переиграл «Краснодар», я бы так сказал. Понимая, что у «Краснодара» проблемы в линии обороны, они очень грамотно воспользовались этими ошибками. «Локомотив» подсел во втором тайме, были у них проблемы, и «Краснодар» сумел забить красивый гол, когда Кордоба развернулся вместе с защитником. Но в целом, «Локомотив», конечно, выглядел чуть предпочтительнее.

Фёдор Смолов доказал, что достоин быть основным нападающим сборной, не только этим матчем. Он в последние месяцы в отличной форме, поэтому ему уже доказывать нечего. Он сейчас безоговорочно лучший нападающий чемпионата России», - сказал Сенников.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фёдор Смолов Дмитрий Сенников
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