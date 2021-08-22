Смолов прокомментировал дубль в ворота «Краснодара»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов дал комментарий после двух взятий ворот «Краснодара» в матче пятого игрового дня российского чемпионата.

Смолов отметил, что после четырёхмесячного пребывания вне игры по причине травмы, он изменил подход к тренировкам, что приносит пользу футболисту. Ещё Смолов рассказал об игре команды по схеме в два игрока на острие атаки:

«Мы сыгрались как команда, и схема в два нападающих мне подходит больше», - сказал форвард в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, Фёдор Смолов после оформления дубля в матче с «быками» возглавил бомбардирскую гонку чемпионата России. «Локомотив» не проиграл ни одну из пяти первых дуэлей в РПЛ, набрав 11 зачётных баллов.