​В «Локомотиве» подтвердили травму Зе Луиша

Форвард Зе Луиш действительно получил травму на тренировочном занятии «Локомотива» в пятницу. Информацию для sport24 подтвердили в московском клубе. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование.

Ранее телеграм-канал «Новости «Локомотива» сообщал о том, что Зе Луиш может пропустить от шести до восьми недель. Если степень серьёзности травмы подтвердится, форвард может вернуться на поле только ближе к средине осени.

«Локомотив» после четырёх туров чемпионата России располагается на пятой строчке в турнирной таблице, раздобыв 8 очков.