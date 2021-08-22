Сенников прокомментировал победу «Локомотива» над «Краснодаром»

Бывший игрок казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от игры вторых в дуэли с «Краснодаром» в пятом туре чемпионата России.

Экс-футболист отметил, что «железнодорожники» продемонстрировали классный футбол в первом тайме, но во второй половине противостояния не смогли держать заданный темп. Также Сенников подчеркнул, что москвичи обыграли соперника в тактическом плане.

Дмитрий Сенников также не сомневается в кандидатуре Фёдора Смолова для сборной России:

«Сейчас он является основным нападающим сборной России», - сказал Сенников в интервью «Футболу России».

Напомним, Фёдор Смолов возглавил список бомбардиров РПЛ, записав на свой счёт первый за три года дубль в матче РПЛ. Игрок вошел в список футболистов, которые защитят цвета национальной команды России в грядущих противостояниях квалификации на чемпионат мира 2022 года.