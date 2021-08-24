Николич и Талалаев оштрафованы КДК РФС по итогам пятого тура РПЛ

По итогам пятого игрового дня российского чемпионата два тренера были оштрафованы. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Оба наказания были вынесены специалистам за выход из технической зоны во время матчей своих команд. Речь идёт о наставнике «Локомотива» Марко Николиче и рулевом «Ахмата» Андрее Талалаеве.

Напомним, «Локомотив» в пятом туре одолел «Краснодар» благодаря двум результативным ударам Фёдора Смолова, а «Ахмат» уступил ЦСКА. Следующие поединки коллективы проведут против московского «Динамо» и «Крыльев Советов» соответственно.