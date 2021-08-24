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Премьер-лига

Николич и Талалаев оштрафованы КДК РФС по итогам пятого тура РПЛ

24 Августа 2021 • 20:06 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Ахмат
окончен
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По итогам пятого игрового дня российского чемпионата два тренера были оштрафованы. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Оба наказания были вынесены специалистам за выход из технической зоны во время матчей своих команд. Речь идёт о наставнике «Локомотива» Марко Николиче и рулевом «Ахмата» Андрее Талалаеве.

Напомним, «Локомотив» в пятом туре одолел «Краснодар» благодаря двум результативным ударам Фёдора Смолова, а «Ахмат» уступил ЦСКА. Следующие поединки коллективы проведут против московского «Динамо» и «Крыльев Советов» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РФС Андрей Талалаев РПЛ Ахмат Марко Николич
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