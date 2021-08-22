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Россия. Премьер-лига

Николич: «Хочу поблагодарить команду за такое желание и борьбу на поле»

22 Августа 2021 • 22:28 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Краснодар
окончен
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча с «Краснодаром» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень доволен результатом. Нормально у нас 11 очков, мы ни разу не проиграли. Три дерби остались позади, еще одно впереди. Очень плотный график, сложный график. Хочу поздравить команду и поблагодарить ее за такое желание и борьбу на поле. Да, во втором тайме не хватило качества, как в первом тайме. Но ребята очень старались. Я думаю, это было видно с трибуны, отдавали все силы, что есть. Когда так работают, то заслуживают тех результатов, которыми я могу быть доволен. Очень важные три очка, собираем снова команду, через четыре дня у нас новый матч, снова дерби.

- Магкеев попал в сборную, и он играет на ответственной позиции центрального защитника против такой солидной команды как «Краснодар». Как вы оцениваете его игру, справляется ли он с давлением, которое на него усиливается в такой ситуации?

- Слушайте, это молодой игрок, который прогрессировал. Нельзя сказать на данный момент, что это готовый игрок, надо добавить еще опыта, качества, чтобы играть с такими футболистами, как нападающие «Краснодара» сегодня, маленькими, быстрыми, которые убегают за спину. Тогда через опыт против разных игроков будут добавлять. Но он тоже парень, который старается. Я ему всегда доверяю, так как он оставляет все силы, что у него есть. Когда-то получается более качественно, когда-то менее, но это у каждого футболиста так.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
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