Ребко: «Смолов в превосходной форме»

Алексею Ребко, бывшему игроку «Локомотива», явно понравилась игра в исполнении москвичей против «Краснодара» в пятом туре РПЛ (2:1).

Нынешний тренер академии «железнодорожников» похвалил героя матча – Фёдора Смолова, на счету у которого победный дубль: «Смолов в превосходной форме. Его вызов в сборную – это отлично для всех».

Ребко считает, что нити игры находились полностью в руках у игроков «Локомотива», хоть вторая сорокапятиминутка была не слишком яркой в их исполнении. «Во втором тайме чуть-чуть отдали инициативу. Закономерная победа», - приводит слова Ребко Sport24.