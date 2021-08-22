Николич: «У нас сложный график»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился комментариями с прессой насчёт победы над «Краснодаром» (2:1).

«У нас сложный график. Мы знали, что будут сборники, будет Лига Европы. Перед началом сезона мы всё знали», - приводит слова наставника «железнодорожников» источник «Спорт-Экспресс».

По мнению Николича, у «Локо» есть достаточно кадровых ресурсов, чтобы эффективно проводить ротацию и справляться с нагрузками.

Также тренер «красно-зелёных» предположил, что первая часть сезона будет сложнее: «У нас сумасшедшее количество игр».

«Локомотив» в нынешнем сезоне РПЛ ещё не проигрывал и набрал 11 очков.