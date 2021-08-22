Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 134 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Николич: «У нас сложный график»

22 Августа 2021 • 19:33 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Краснодар
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился комментариями с прессой насчёт победы над «Краснодаром» (2:1).

«У нас сложный график. Мы знали, что будут сборники, будет Лига Европы. Перед началом сезона мы всё знали», - приводит слова наставника «железнодорожников» источник «Спорт-Экспресс».

По мнению Николича, у «Локо» есть достаточно кадровых ресурсов, чтобы эффективно проводить ротацию и справляться с нагрузками.

Также тренер «красно-зелёных» предположил, что первая часть сезона будет сложнее: «У нас сумасшедшее количество игр».

«Локомотив» в нынешнем сезоне РПЛ ещё не проигрывал и набрал 11 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Локомотив Москва 2:1 Краснодар 2.45 3.35 2.95
окончен Нижний Новгород 1:2 Ростов
Идет 61 минута Химки 1:1 Рубин
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
21:09 · Россия. Премьер-лига
Магкеев поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Первая победа «Ростова» при Сёмине - видео видео
20:57 · Россия. Премьер-лига
Смолов прокомментировал дубль в ворота «Краснодара»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Сенников прокомментировал победу «Локомотива» над «Краснодаром»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Ребко: «Смолов в превосходной форме»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Сёмин поставил «Ростов» на рельсы: Дончане одержали первую победу в сезоне в матче с двумя автоголами 1
19:43 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал игру «Локомотива» с «Краснодаром»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Николич: «У нас сложный график»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Дубль Смолова и важная победа «Локомотива» в матче с «Краснодаром» - видео видео
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:20 · Россия. Премьер-лига
Наумов считает, что без усилений «Локомотиву» нечего делать в еврокубках
19:02 · Россия. Премьер-лига
Дворкович: «Кажется, Смолов будет основным в сборной»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко – о Кривцове: «Места в составе надо добиваться»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Смолов оформил дубль в РПЛ в первый раз за три года 1
18:14 · Россия. Премьер-лига
Карпин сдержанно прокомментировал игру Смолова против «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем
 