Экс-президент «Локомотива» - о трансфере Бека: «Нам не нужно покупать молодых иностранцев»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу возможного трансфера полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека в московский клуб.

Наумов выразил мнение, что «Локомотиву» не нужно подписывать молодых иностранцев. Вместо этого, он посоветовал сосредоточиться на воспитании российских футболистов. Экс-президент отметил, что клубу сейчас нужны зрелые иностранцы, которые смогут сразу усилить команду, пишет «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» близок к подписанию полузащитника Алексиса Бека-Бека за семь миллионов евро. Футболист выступал в составе олимпийской сборной Франции на Олимпиаде в Токио.