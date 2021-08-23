​Шутка «Локомотива» над Крыховяком вызвала дискуссии среди фанатов

В воскресенье «Локомотив» обыграл «Краснодар» на своём поле со счётом 2:1 в матче пятого тура чемпионата России. Пресс-служба московского клуба после игры решила пошутить над Гжегожем Крыховяком. Поляк, как известно, в летнее трансферное окно перебрался из «Локомотива» в «Краснодар».

«Железнодорожники» сделали публикацию в «Твиттере», собрав несколько фотографий с матча, на которых Крыховяк либо уступает в борьбе, либо огорчается, пока соперники празднуют гол.

«Выбирай правильные цвета», - говорится в подписи к фотографиям.

Публикация «Локомотива» вызвала дискуссии среди фанатов в комментариях. Некоторые болельщики считают, что пресс-службе московского клуба не стоило так шутить о бывшем игроке команды.