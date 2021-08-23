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Россия. Премьер-лига

​Шутка «Локомотива» над Крыховяком вызвала дискуссии среди фанатов

23 Августа 2021 • 08:14 Комментировать (6)
Локомотив Москва
2:1
Краснодар
окончен
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В воскресенье «Локомотив» обыграл «Краснодар» на своём поле со счётом 2:1 в матче пятого тура чемпионата России. Пресс-служба московского клуба после игры решила пошутить над Гжегожем Крыховяком. Поляк, как известно, в летнее трансферное окно перебрался из «Локомотива» в «Краснодар».

«Железнодорожники» сделали публикацию в «Твиттере», собрав несколько фотографий с матча, на которых Крыховяк либо уступает в борьбе, либо огорчается, пока соперники празднуют гол.

«Выбирай правильные цвета», - говорится в подписи к фотографиям.

Публикация «Локомотива» вызвала дискуссии среди фанатов в комментариях. Некоторые болельщики считают, что пресс-службе московского клуба не стоило так шутить о бывшем игроке команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Гжегож Крыховяк
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
ирвин-schalke
23 Августа 2021 в 09:42
Мне лично стыдно! Как бы не повел себя Гжегож он был топ в Локо и принес огромный вклад.
Дарт Уилфред
23 Августа 2021 в 09:43
а если он, уходя из команды, наговорил ребятам чего-то в стиле "я ухожу за трофеями"
Nicholais
23 Августа 2021 в 09:21
Выставили из команды и глумятся. Нехорошо....
Дарт Уилфред
23 Августа 2021 в 08:59
Есть предположение, что Крыховяк ушел из команды с нехорошей историей. Не зря же его в начале матча вся команда норовила пнуть в каждом единоборстве.
правду мы никогда не узнаем, но что-то тут не так
старый ХЬЮ
23 Августа 2021 в 08:37
Ну друзья, это вы зря. Всё таки Гжегож отдавал себя на поле за Локо. Не стоит опускаться до уровня всем известного московского клуба.
Crocodile
23 Августа 2021 в 08:21
шютку пашютить предложили кусочки быдла, которые свою аудиторию держат за таких же, как они.
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