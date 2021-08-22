«Локомотив» обыграл гостей из Краснодара, а Смолов возглавил гонку бомбардиров

В рамках пятого тура РПЛ московский «Локомотив» принимал «Краснодар».

Старт сезона у московского «Локомотива» очень напряжённым получается. Дважды «Зенит», ЦСКА, теперь «Краснодар». И всё это на фоне странной трансферной политики, возможной продажи всех лидеров, непонятных травм Мурило, столь же непонятной формы Антона Миранчука. Марко Николич собирает состав просто по крупицам, но пока очень достойно держит «поезд» на ходу, двигаясь без поражений.

У Ганчаренко тоже проблем внутри команды немало. Вдруг вспылил Тонни Вильена, захотевший покинуть «Краснодар» после конфликта с Ильиным и невыполненным обещаниям клуба. В прошлом туре по дисциплинарным причинам сел на лавку Матвея Сафонов, а с капитанской повязкой уже вышел Гжегож Крыховяк, что смотрелось очень странно. В том же статусе поляк вывел «быков» и на матч против «родного» для него «Локомотива».

Сафонов вернулся в раму, а в остальном состав «Краснодара» вроде стабилизировался и не отличался от прошлого тура. У Николича особого выбора нет, на скамейке запасных остались всего 3 футболиста с именем - Миранчук, Пабло и Тикнизян. Зато есть Смолов, который сам разгоняет и сам же завершает контратаки. Классон потерял мяч у чужой штрафной площади, Фёдор сразу же отпасовал на Лисаковича, тот отдал Жемалетдинову, а Рифат уже отметил рывок Смолова. Фёдор с правого края подошёл к штрафной площади и точно пробил в дальний угол с помощью штанги - 1:0.

ОХОХОХО! Смолов исполнил Тони Крооса – это было красиво pic.twitter.com/4I985AbCPw — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 22, 2021

«Локомотив» получил шанс действовать в излюбленной манере - на контратаках, ведь впервые в сезоне открыл счёт. Четыре тура до этого футболисты Николича всегда были в ранге догоняющих, а теперь чувствовали себя прекрасно. У «Краснодара» в позиционных атаках ничего не получалось, а «Локо» колол регулярно. Лисакович в образцовом выпаде простил (точнее, спас Сафонов), а вот Смолов был более решителен. Как раз Виталий разогнал контратаку, голевую передачу вновь выдал Жемалетдинов, а Смолов на технику пробил в нижний угол, не оставив шансов Сафонову - 2:0.

Во втором тайме ситуация не изменилась. Мяч у «Краснодара» ходил 3/4 игрового времени, а толку не было. Ганчаренко удивил, выпустив Кайо вместо Ионова, а Николич потихоньку бросал в бой молодёжь - Сильянов вместо Лисаковича. Чутьё Виктора Михайловича, кстати, как раз и сработало. Именно Кайо заставил всех вздрогнуть, в середине второго тайма плотным ударом замкнув подачу от угла поля. Гилерме уже не спасал, но мяч врезался в перекладину и вернулся в поле.

«Краснодар» смог возродить интригу. Точнее, смог Кордоба, получивший передачу пяткой от Классона. Далее Джон сместился с левого края в центр, попутно ускользнув от двух защитников, и точно пробил в дальний угол - 2:1. Могли «быки» устроить красивую концовку, но за три минуты до завершения матча свежий Ильин не воспользовался очередной передачей Классона пяткой, пробив в защитника из убойной позиции. А в компенсированное время ещё и сам Виктор опасно пробил, но из-под перекладины потащил Гилерме.

Удержал «Локомотив» победный счёт, одержав первую победу в августе. А Фёдор Смолов с пятью голами возглавил список лучших бомбардиров РПЛ.