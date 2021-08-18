«Локомотив» изучает возможность трансфера полузащитника «Кана» Алексиса Бека Бека.

Текущим летом 20-летний игрок зарекомендовал себя с лучшей стороны на полях Токио во время выступлений за олимпийскую сборную Франции, а сам он не против присоединиться к московской команде. Подобной информацией поделился журналист RMC Лоик Танзи. Также он сообщил, что клубы уже находятся в процессе переговоров.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают футболиста в 800 тысяч евро, но эта сумма может не соответствовать действительности из-за юного возраста Бека Бека, которого на родине считают настоящим талантом.