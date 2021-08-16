Кабелла: «Уверен, что Кордоба забьет много голов за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла оценил дебют новичка «быков» Джона Кордобы.
Кабелла заявил, что Кордоба очень хорошо начал в «Краснодаре». Полузащитник отметил, что колумбиец является форвардом силового плана и предположил, что он сумеет забить много голов в футболке краснодарского клуба.
По его словам, нападающий не испытал проблем с адаптацией в «Краснодаре» и сразу сумел стать своим, пишет пресс-служба «быков».
Напомним, что Кордоба перешёл из «Герты» за 20 миллионов евро. В первых четырёх матчах РПЛ он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Локомотивом».