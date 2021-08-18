«Краснодар» совместно со спортивным брендом одежды Puma презентовал третий комплект игровой формы на сезон 2021/22.

«Бросаем вызов традициям и разрушаем стереотипы», - сообщается в посте клуба в «Твиттере». «Краснодар» также заявил, что представленная форма объединяет культуру футбола и уличную одежду. Самое главное отличие нового комплекта – отсутствие логотипа на титульной стороне футболке, а также надпись названия команды кириллицей прямо на грудях. В добавок этому, был выбран белый цвет, который не является привычным для «быков».

Стоит отметить, что в презентации формы принял участие летний новичок коллектива Гжегож Крыховяк, перебравшийся из «Локомотива».