Смолов: «Изменил немного систему тренировок, это приносит свои плоды»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Краснодар» (2:1) Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Не знаю, приятно, конечно, забивать голы и помогать команде. Но всего сыграли пять туров, поэтому все еще впереди, все только начинается, будем продолжать работать, и я в том числе, чтобы помогать команде выигрывать. Я думаю, что сегодня мы играли больше как команда в целом, и игровая схема мне подходит в два нападающих. Плюс я могу отметить, что больше работаю и больше времени уделяю дополнительным моментам внимания. После той продолжительной паузы в четыре месяца изменил немного систему тренировок, это приносит свои плоды.

- Много передач вам делает Жемалетдинов. Это уже готовая связка для сборной?

- Надеюсь, посмотрим. Я отметил, да, что у нас связка в страшной форме. Нам было тяжело, но я думаю, что психологический момент - мы когда ведем в счете, во второй половине почему-то полностью отдаем инициативу, садимся низко вместо того, чтобы попытаться забить еще один гол и плюс-минус закончить игру, мы предоставляем команде очень большое преимущество. Соответственно возникают моменты, мы пропускаем голы. Не знаю, с чем это связано. Над этим точно нужно работать. Я думаю, что, конечно, подустали под конец, но это нужно стараться изменить.