Наумов считает, что без усилений «Локомотиву» нечего делать в еврокубках

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от победы коллектива над «Краснодаром» в рамках чемпионата России.

Бывший президент москвичей похвалил игру нападающего Фёдора Смолова и полузащитника Рифата Жемалетдинова, назвав эту пару футболистов «настоящей находкой для сборной Валерия Карпина. Также Наумов оценил шансы «Локомотива» на хорошее выступление в Лиге Европы:

«Без хороших игроков на скамейке запасных, нам в еврокубках делать нечего», - сказал Наумов в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Железнодорожники обыграли «быков» 2:1. Первым дублем за три года отличился Фёдор Смолов.