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Россия. Премьер-лига

Наумов считает, что без усилений «Локомотиву» нечего делать в еврокубках

22 Августа 2021 • 19:20 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Краснодар
окончен
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Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от победы коллектива над «Краснодаром» в рамках чемпионата России.

Бывший президент москвичей похвалил игру нападающего Фёдора Смолова и полузащитника Рифата Жемалетдинова, назвав эту пару футболистов «настоящей находкой для сборной Валерия Карпина. Также Наумов оценил шансы «Локомотива» на хорошее выступление в Лиге Европы:

«Без хороших игроков на скамейке запасных, нам в еврокубках делать нечего», - сказал Наумов в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Железнодорожники обыграли «быков» 2:1. Первым дублем за три года отличился Фёдор Смолов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Лига Европы Валерий Карпин Сборная России Николай Наумов Фёдор Смолов РПЛ
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