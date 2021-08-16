В «Локомотиве» рассказали, играл ли Смолов с травмой против «Зенита»

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о том, что нападающий клуба Фёдор Смолов играл против «Зенита» с повреждением. Ранее появилась инфа, что в московском клубе скрывают травму футболиста.

В пресс-службе клуба заявили, что новость о травме Смолова - «абсолютно ничем не подкреплённая». Там отметили, что нападающий отыграл весь матч, забил гол и потом дал интервью клубному ТВ.

Кроме этого, в клубе призвали верить только проверенной информации, которая исходит из официальных источников, пишет Sport24.

Напомним, что после четырёх стартовых туров РПЛ «Локомотив» находится на четвёртом месте, имея в своём активе восемь очков. На счету Смолова в этом сезоне четыре матча, в которых он забил три гола.