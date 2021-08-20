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Россия. Премьер-лига

«Краснодар» подпишет 19-летнего нигерийского нападающего слухи

20 Августа 2021 • 13:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
2.50 3.35 2.85
22.08 16:00
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В расположение «Краснодара» скоро приедет молодой нигерийский нападающий. Речь идет о 19-летнем Олакунле Олусегуна, последней командой которого был клуб второго дивизиона Дании «Фремад Амагер».

Подобная информация появилась на сайте Transfermarkt. Впрочем, портал расценивает трансфер футболиста как уже свершившийся несмотря на то, что другие источники сообщают о переходе нигерийца в «Кубань» или же в болгарский чемпионат, об этому у себя в телеграм-канале написал журналист Дмитрий Клипин.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Олусегуна забил за свой бывший клуб 4 гола в 21 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Трансферы футбола - лето 2021 Олакунле Олусегуна
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