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Россия. Премьер-лига

Бека Бека на выходных прилетит в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

20 Августа 2021 • 10:32 Комментировать
Кан
...
Нанси
2.15 3.20 3.65
21.08 20:00
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Переход 20-летнего полузащитника Алексиса Бека Бека из «Кана» в московский «Локомотив» находится на завершающей стадии. На выходных игрок олимпийской сборной Франции может быть официально представлен в качестве новичка команды.

Сообщается, что у Бека Бека уже запланирован вылет в Москву для обсуждения последних деталей соглашения. Такой информацией поделилось авторитетное французского издание L’Equipe. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро плюс различные бонусы.

На взрослом уровне игрок дебютировал в прошлом сезоне. В течение года молодой полузащитник провел за «Кан» 25 поединков во второй французской лиге, отметившись одним голом и восьмю ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Трансферы футбола - лето 2021 Алексис Бека Бека
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