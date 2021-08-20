Бека Бека на выходных прилетит в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

Переход 20-летнего полузащитника Алексиса Бека Бека из «Кана» в московский «Локомотив» находится на завершающей стадии. На выходных игрок олимпийской сборной Франции может быть официально представлен в качестве новичка команды.

Сообщается, что у Бека Бека уже запланирован вылет в Москву для обсуждения последних деталей соглашения. Такой информацией поделилось авторитетное французского издание L’Equipe. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро плюс различные бонусы.

На взрослом уровне игрок дебютировал в прошлом сезоне. В течение года молодой полузащитник провел за «Кан» 25 поединков во второй французской лиге, отметившись одним голом и восьмю ассистами.