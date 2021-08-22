«Краснодар» выдал худший старт с сезона 2013/14

«Краснодар» точно не может занести старт чемпионата РПЛ текущего сезона в свой актив. Команда набрала шесть зачётных баллов в первых пяти турах первенства, добыв две победы (над тульским «Арсеналом» и «Уралом») и три раза уступив своим оппонентам («Локомотиву», «Зениту», «Химкам»).

Из последних розыгрышей элитного эшелона российского футбола «быки» стартовали хуже только в сезоне 2013/14, когда оказались способны набрать лишь 5 очков в премьерных пяти турах. Тогда команде удалось повысить уровень выступлений по ходу сезона, в итоге которого коллектив закрепил за собой пятую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «Краснодар» проведёт на своём поле против казанского «Рубина», расположившегося на четвертой позиции таблицы.