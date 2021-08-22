Смолов оформил дубль в РПЛ в первый раз за три года

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов дважды отличился в воротах «Краснодара» в очном поединке команд в рамках первенства России. Футболист впервые за три года смог записать в свой актив два взятия ворот соперников.

Примечательным является тот факт, что до этого последний дубль в карьере Фёдор Смолов записывал на свой счет в матче против своей текущей команды, играя за сегодняшнего соперника «железнодорожников», который является бывшим клубом футболиста. 30 апреля 2018 Смолов дублем помог «Краснодару» обыграть «Локомотив» 2:0.

Сегодня же «железнодорожники» переиграли «быков» 2:1, а Смолов возглавил список бомбардиров, забив 5 мячей в 5 матчах чемпионата. «Локомотив» не уступил ни в одной из первых пяти дуэлей в РПЛ.